دي ليخت يبعد مبابي عن دوافع رفضه لعرض سان جيرمان

شدد الهولندي ماتياس دي ليخت، المدافع المنضم حديثا لصفوف يوفنتوس قادمًا من أياكس أمستردام، أنه لم يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان، بسبب كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

وقال دي ليخت، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "الأمر الأكثر جنونًا الذي قرأته أنني لم أذهب لباريس سان جيرمان لرغبتي في الحصول على راتب أكبر من مبابي، لا صحة لذلك".

وأضاف: "دائمًا كنت أخبر مينو رايولا وكيل أعمالي، أنني سأعلن عن وجهتي المقبلة بعد دوري الأمم الأوروبية، حيث أردت أن أظل في حالة تركيز كبيرة في المباريات".

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وتابع:"بمجرد أن أخبرته عن نيتي الذهاب إلى يوفنتوس، بدأ العمل على ذلك. المال لم يكن له دور في قراري، من يعرفني يعلم ذلك أيضًا. مينو هو وكيلي ويعتني بالأعمال، الجانب الاقتصادي جاء بعد اختياري من الناحية الرياضية".

واتهم دي ليخت عقب اتخاذ قرار الانضمام ليوفنتوس، بأنه فضّل أموال البيانكونيري عن اللعب لبرشلونة.

وانتقل المدافع البالغ من العمر 19 عامًا للسيدة العجوز، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 75 مليون يورو بجانب 10 ملايين ونصف كحوافز إضافية.