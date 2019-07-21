يوفنتوس يعلن حل أزمة مدافعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تواجد التركي ميريح ديميرال، المنضم حديثا للفريق، بالبعثة المسافرة إلى الصين، ضمن الجولة التحضيرية قبل الموسم الجديد.
وذكر يوفنتوس عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ديميرال حصل على تأشيرة دخول الصين، موضحا أن اللاعب بالتالي سيكون متاحًا للمشاركة بودية إنتر ميلان.
وكانت تقارير صحفية قالت إن ديميرال لن يذهب إلى الصين مع بعثة يوفنتوس، خاصة وأنه لم يحصل على تأشيرة دخولها، في ظل التوترات السياسية القائمة بين البلد الآسيوي وتركيا.
وانضم ديميرال إلى صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادمًا من ساسولو، في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون يورو، تدفع على مدار 4 سنوات، وبعقد يمتد 5 أعوام.
ويستعد يوفنتوس لمواجهة توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد في سنغافورة، على أن يسافر إلى الصين لمواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل.
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