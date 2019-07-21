مروان محسن جاهز لمواجهة المقاولون العرب...

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء،ومن المقرر أن يستمر الفريق فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية فى الدورى العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة فى قصبة القدم فى نهاية المران المسائى أمس السبت، ولكنها لن تمنعه من التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم.