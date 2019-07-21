شكرا لقرائتكم بالمستندات.. نكشف تفاصيل العرض التشيكى لمهاجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب خلال الساعات القليلة المقبلة مصير العرض الرسمى، الذى تلقاه من نادى بريبرام التشيكى للحصول على خدمات على عمرو جمال مهاجم الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وحصل "الخليج 365" على نسخة الفاكس المرسل من النادى التشيكى لضم عمرو جمال الملقب بـ"الغزال"، حيث عرض مسئولو بريبرام 200 ألف يورو من أجل الظفر بالصفقة خلال الميركاتو الصيفى الحالى.



فاكس من نادى بريبرام التشيكى لضم عمرو جمال

كان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية، كما أنه لم يلعب منذ بداية الموسم عقب عودته من تجربة هلسنكى الفنلندى، وقبلها بيدفيست الجنوب إفريقي، حيث تم وضعه على قائمة الانتظار فى بداية الموسم، ثم قيده فى الانتقالات الشتوية.

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ومن المنتظر أن تبت ادارة الأهلي في العرض بشكل رسمي بعد معرفة رأى مارتن لاساتى المدير الفنى للفريق فى الصفقة ومدى حاجته للاعب من عدمها خلال مباريات الموسم الكروى الجديد.

يذكر أن نادي بريبرام كان مهددا بالهبوط خلال مباريات الموسم الماضى، إلا أنه نجح فى النهاية بالاستمرار فى الدورى التشيكى.