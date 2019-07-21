شكرا لقرائتكم مدير الكرة بإنبى يشيد بتجربة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن القرارات التى اتخذها مجلس ادارة النادى الموسم الماضى من بيع عدد من لاعبى الفريق قرارات صحيحة 100%، فى ظل الاستفادة المالية من بيعهم.

وأكد عبدالناصر أن الموسم الجارى يشهد ارتفاع فى أسعار اللاعبين بسبب قلة المعروض فى سوق الانتقالات، فالموسم الماضى كان هناك عشرات اللاعبين ينتقلون بين الأندية، ولكن هذا الموسم العدد قليل جدا، لذلك يجب على الأندية العمل على قطاع الناشئين أفضل من شراء لاعبين بأسعار مرتفعة.

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وأبدى مدير الكرة بانبى إعجابه بتجربة نادى بيراميدز، والتى وصفها بالناجحة فى ظل استقرار الفريق.

وقال عبد الناصر محمد أن تجربة بيراميدز ناجحة، وأتمنى تكرارها فى أندية أخرى، فى ظل الاستقرار الذى يسود فى بعض أندية المؤسسات سواء العسكرية أو الشركات.

وعن انتقال أسامة حلال لاعب الفريق إلى أى نادى اخر، قال مدير الكرة أن مجلس الإدارة متمسك بالإبقاء على اللاعب هذا الموسم، ولم يصل عروض رسمية للتعاقد معه بل جميعها شفوية، ويتبقى فى عقد اللاعب 3 سنوات، وحال تلقيه عرضا خارجيا فلن تقف الإدارة فى طريقه.