أيمن منصور يضع روشتة فوز الزمالك بالدورى...

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جدة - عمرو شويل قال أيمن منصور نجم الزمالك السابق فى تصريح لـ قناة "تايم سبورت"، إن الزمالك يمتلك بدائل من أصحاب الخبرات، مطالبا من اللاعبين اللعب برجولة إذا ارادو تحقيق اللقب، أن رؤية الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال مهمة لتعويض الغيابات التى يعانى منها الفريق وخاصة اليوم أمام الجونة فى أولى لقاءات حسم الدورى.
وأشار منصور إلى أهمية عدد من اللاعبين المفترض أن يظهروا مع الفريق خلال المرحلة المقبلة أمثال، ايمن حفنى ومحمد عنتر ومحمد مدبولى، مشيرا إلى أنهم يمتلكون إمكانيات فنية تفيد الفريق فى حالة حصولهم على فرص حقيقية.
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