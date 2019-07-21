حكام الزمالك والجونة في مطار الغردقة...

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جدة - عمرو شويل بعد أن اختارت لجنة الحكام الرئيسية قد اختار طاقم تحكيم لمباراة الزمالك الجونة توجهوا إلى مطار الغردقة لإدارة المباراة المقرر اقامتها اليوم فى الاسبوع للدورى بالطائرة إلى مطار الغردقة.
وجاء اختيار اللجنة كالتالى: محمود عاشور حكما، أحمد حسام طه وتحسين ابو السادات حكام مساعدين ومحمد حسن حكما رابعا وطارق مجدى ومحمود ناجى حكم خامس.
وفور اخطار لجنة الحكام ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بأسماء طاقم التحكيم لمباراة الزمالك والجونة تم حجز تذاكر طيران للحكام من القاهرة إلى الغردقة ويتحمل تكاليف سفر وإقامة طاقم التحكيم خزينة اتحاد الكرة.
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