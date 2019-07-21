تشكيل الزمالك المتوقع في لقاء الجونة الليلة بالدوري

يخوض نادي الزمالك لقاء جديد بالدوري الممتاز الليلة أمام فريق الجونة؛ حيث يحل ضيفا ثقيلا على ملعب الأخير ضمن مواجهات الأسبوع الـ33 بالدوري العام، بعد أن توقفت البطولة 48 يوما بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر وفاز بها منتخب الجزائر.

ويخوض الفريقان لقاء الليلة في تمام الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء في موعده المحدد.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الجونة بالتشكيل التالي، في ظل العديد من الغيابات مثيل محمود كهربا، عبد الله جمعة، محمود جنش، ومصطفي فتحي.