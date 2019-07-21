تعرف على جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل لقاء الزمالك والجونة

تستأنف الأندية المصرية المباريات المتبقية ببطولة الدوري الممتاز بعد توقف استمر 48 يوما، بسبب تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي توج بها المنتخب الجزائري، ويخوض نادي الزمالك لقاء الجولة الثالثة والثلاثين أمام فريق الجونة في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد 21 يوليو، والتي يستضيفها ستاد الجونة.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز قبل استئناف مباريات البطولة؛ حيث يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة، بينما يخوض الزمالك لقاء اليوم وهو محتل للمركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد أن تعادل إيجابيا في اللقاء الأخير له قبل توقف البطولة.

ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ومواصلة الزحف نحو لقب الدوري؛ حيث يعتبر التتويج بالبطولة أحد أولويات الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة وأن المنافسة انحصرت هذا الموسم بين قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، بعد أن أنهى فريق بيراميدز كافة مبارياته بالبطولة.