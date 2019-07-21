الأهلي يستقر على البقاء ببرج العرب بعد مباراة المقاولون استعدادا للزمالك

استقر المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” على البقاء بمدينة الإسكندرية ودخول معسكرا مغلقا ببرج العرب بعد لقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري العام، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الأحد القادم بالدوري.

ومن المقرر أن يتدرب لاعبو المارد الأحمر مساء اليوم الأحد وحتى غدا بملعب التتش، على أن يتجه بعدها الفريق إلى ستاد برج العرب في صباح الثلاثاء لدخول المعسكر المغلق والذي سيستمر حتى موعد مباراة القمة أمام الزمالك، والتي ستقام على ملعب برج العرب.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة.