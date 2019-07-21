موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري الممتاز الليلة والقنوات الناقلة لها

بعد غياب دام لما يقرب من 48 يوما، يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء جديد بالدوري المصري الممتاز أمام فريق الجونة، والتي يستضيفها ستاد الجونة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين بالدوري العام.

ويخوض الفارس الأبيض لقاء اليوم وهو مفتقد للعديد من عناصره الأساسية مثل مصطفي فتحي، والذي أكد الجهاز الفني للفريق عدم جاهزيته للمشاركة في لقاء اليوم، بالإضافة إلى غياب عبد الله جمعة للإيقاف وإصابة محمود جنش التي تسببت في عدم مشاركته في لقاء اليوم، بالإضافة إلى غياب محمود عبد المنعم كهربا المنقطع عن التواجد بالنادي والمتواجد في تركيا حاليا، رغبة منه في فسخ التعاقد مع الفريق الأبيض.

ويقام لقاء اليوم في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بعد فريق بيراميدز المحتل لمركز الوصافة برصيد 70 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب بـ74 نقطة.