موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم.. والقنوات الناقلة.. و3 تغييرات اضطرارية في تشكيل خالد جلال

كتب: ضياء السقا

يحل الزمالك، ضيفا ثقيلا على الجونة، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، في الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف استمر لمدة 48 يوماً، نظراً لاستضافة مصر بطولة أمم إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على اللقب.

ويتبقى للقريق الأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة اليوم، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع رئيس النادي، وعبدالله جمعة للإيقاف، وجنش وخالد بوطيب للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

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وسط الهجوم: محمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو (إبراهيم حسن).

وفي الهجوم: عمر السعيد.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

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معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

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