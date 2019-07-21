حكام الزمالك والجونة يتوجهون للغردقة بالطائرة على حساب الجبلاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه حكام مباراة الزمالك والجونة، المقرر إقامتها اليوم ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين للدورى، بالطائرة إلى مطار الغردقة. وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اختارت طاقم تحكيم لمباراة الزمالك الجونة وتضم كلا من: محمود عاشور حكما أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات حكام مساعدين Advertisements محمد حسن حكما رابعا طارق مجدى ومحمود ناجى حكما خامسا. وفور إخطار لجنة الحكام ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بأسماء طاقم التحكيم لمباراة الزمالك والجونة، تم حجز تذاكر طيران للحكام من القاهرة إلى الغردقة، وتتحمل تكاليف سفر وإقامة طاقم التحكيم خزينة اتحاد الكرة.

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