شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب "طائرة" الأهلى: نستهدف الفوز بـ4 بطولات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى، المدير الفنى للفريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادى الأهلى، أن الفريق يسعى بقوة للفوز برباعية الدورى وكأس مصر وبطولة السوبر وبطولة أفريقيا، وهو ما يحتاج لإعداد بدنى وخططى مكثف، إلى جانب الجهد الكبير على مدار الموسم.

وأضاف مصيلحى أن الجهاز الفنى للفريق وضع خطة إعداد مناسبة للوصول باللاعبين لأفضل مستوى من الجاهزية البدنية والفنية والخططية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وأوضح مصيلحى أن الفترة الحالية تشهد تدريبات بدنية فقط للاعبين، فى ظل غياب عبدالله عبدالسلام ومحمد عبدالمنعم وعبدالحليم عبو للإصابة ،بالإضافة إلى تواجد السداسى أحمد صلاح وحسام يوسف ومحمد عادل وعبدالرحمن سعودى وأحمد عبدالعال واحمد سعيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة أفريقيا.