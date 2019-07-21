شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر البقاء فى الإسكندرية بعد مباراة المقاولون بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لللأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء فى برج العرب بالإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

ويتدرب فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم وغداً باستاد التتش على أن يتدرب صباح الثلاثاء ثم يتجه إلى برج العرب، ويدخل فى معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل والتى ستقام فى برج العرب أيضاً.

ويتصدر الأهلى ترتيب الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، وفى المركز الثانى بيراميدز بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأحمر، وفيما يحل الزمالك فى المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر.