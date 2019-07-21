شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض بريبرام التشيكى لمهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة المقبلة، مصير العرض الرسمى المقدم من نادى بريبرام التشيكى للحصول على خدمات على عمرو جمال مهاجم الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان عمرو جمال قد غاب عن المشاركة مع الأهلى منذ يناير الماضى، حيث تعرض اللاعب للإصابة على مرتين فى العضلة الأمامية، كما أنه لم يلعب منذ بداية الموسم عقب عودته من تجربة هلسنكى الفنلندى، وقبلها بيدفيست الجنوب أفريقى، حيث تم وضعه على قائمة الانتظار فى بداية الموسم، ثم قيده فى الانتقالات الشتوية.

Advertisements

ومن المنتظر أن تبت إدارة الأهلي في العرض بشكل رسمى بعد معرفة رأى مارتن لاساتى المدير الفنى للفريق فى الصفقة ومدى حاجته للاعب من عدمها خلال مباريات الموسم الكروى الجديد.

يذكر أن نادى بريبرام كان مهددا بالهبوط خلال مباريات الموسم الماضى، إلا أنه نجح فى النهاية بالاستمرار فى الدورى التشيكى.

لمعرفة تفاصيل العرض وصورته اضغط هنا