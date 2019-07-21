شكرا لقرائتكم خبر عن اليخاندرو يطمئن لاسارتى على البرنامج التأهيلى للمالى ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع مساعده اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق؛ للاطمئنان على برنامج تجهيز المحترف المالى أليو ديانج لاعب الفريق الجديد الذى بدأ تنفيذ برنامجه البدنى أمس، السبت، تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وأكد اليخاندرو مخطط الأحمال للمدير الفنى أنه تم وضع برنامج بدنى كامل لتجهيز «ديانج»؛ يتضمن العديد من الوحدات البدنية متدرجة المستوى يقودها طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، تمهيدا لمشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية.

يذكر أن اللاعب بدأ أمس تنفيذ برنامجه البدنى فى ملعب التتش عقب اجتيازه للكشف الطبى الذى خضع له بعد وصوله للقاهرة.