شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس صانع الأمل فى كرة اليد قبل مونديال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب شباب اليد، فى إعادة بريق الأمل وبث الاطمئنان فى قلوب الجماهير المصرية قبل استضافة مصر مونديال الكبار 2021، فى ظل النتائج القوية التى يحققها مع منتخب الشباب فى مونديال إسبانيا حالياً.

طارق محروس مدير فنى قوى يمتلك شخصية قوية وحنكة تدريبية، خاصة أن لديه حماسا يصله للاعبين فى المباريات ويدب روح الفوز مثلما نجح فى إعطائه لفريق طلائع الجيش صاحب برونزية دورى المحترفين للموسم المنقضى.

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طارق محروس مع هانى الفخرانى

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة طارق محروس، لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .



طارق محروس مع هانى الفخرانى

منتخب شباب مصر نال احترام الجميع فى ظل تحقيق فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل هزيمة نيجيريا فى ثانى لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 الجمعة، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت.