تعرف على طاقم تحكيم مباراة الجونة والزمالك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة محمود عاشور بإدارة مباراة الجونة والزمالك والتى ستقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد الجونة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز. ويعاون عاشور فى إدارة المباراة كل من أحمد حسام طه وتحسين أبو السادات مساعدين، ومحمد حسن رابع وطارق مجدى ومحمود ناجى حكما خامسا. ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة ويليه بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 70 نقطة، بينما يحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

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