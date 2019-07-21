شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 7 أهداف هزت شباك الزمالك فى غياب جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى فى الثامنة مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع الجونة فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى.

ويغيب عن المباراة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لخضوعه للعلاج من الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب ببطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى.

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وسبق لجنش أن تغيب عن مباريات فريقه فى أكثر من مباراة، وصل عددها إلى 4 مباريات، اهتزوت شباك الفريق 7 مرات.

غاب جنش عن مباراة الفر يق امام وادى دجلة فى الأسبوع الثانى عشر من مسابقة الدورى ، وحل عماد السيد بديلا لجنش، وانتهت المباراة بفوز الزمالك 4/2 ، كما تم الاستعانة بعماد السيد فى مباراة الفريق امام بيراميدز فى الجولة التاسعة، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 3/3 .