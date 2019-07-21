شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جديد فى اختبارات الناشئين بالأهلى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم، الأحد، اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، وتستمر غداً الاثنين، على أن تقام التصفية النهائية لاختيار المميزين بعد غد الثلاثاء.

وقرر فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، تعديل نظام الاختبارات، من خلال تقسيم الملعب إلى جزأين، وإقامة مباريات التقسيمة بمشاركة 9 لاعبين وحارس مرمى فى كل فريق، لكى تظهر قدرات اللاعبين بشكل أكبر، بدلاً من إقامتها بمشاركة 6 لاعبين و5 لاعبين لكل فريق فى المواليد الأصغر سناً.

وتستكمل الاختبارات يومي الأربعاء والخميس المقبلين 24 و 25 يوليو الجارى لمواليد 2002، وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر بسعر 50 جنيهاً للاستمارة الواحدة.