شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تشكيل الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الجونة التشكيل الكامل للجهاز الفنى الجديد، بقيادة المدير الفنى الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، والذى سيتولى المهمة للموسم الجديد 2019-2020. ويتكون الجهاز الفني الجديد من: الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش «مدير فني» Advertisements الصربي فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب» رضا شحاته «مدرب عام» الإنجليزي ويل رويال «مدرب الأحمال» هشام السيد «مدرب حراس مرمى» عماد عابدين «مدرب» وسام صفوت «محلل أداء»

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