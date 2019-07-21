شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم بديل محمود علاء قبل حصول الزمالك على توقيعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو الزمالك على توقيع محمد الشبينى، مدافع فريق حرس الحدود، بعدما دخلت إدارة النادى الأبيض فى مفاوضات مع ناديه حول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

تأتى رغبة الزمالك فى ضم مدافع جديد لتأمين رحيل محمود علاء مدافع الأبيض بعد تلقيه عروضاً خليجية، إلا أن إدارة النادى قررت تأجيل حسم مصير محمود علاء لحين الانتهاء من الثلاثة مباريات المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز، والتى تأتى بدايتها أمام الجونة التى ستقام غدا الأحد، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

يرصد ”الخليج 365” كل ما قدمه محمد الشبينى مدافع الزمالك المنتظر فى الموسم الجديد..

محمد الشبينى الذى تبلغ قيمته التسويقية 135 ألف جنيه إسترلينى، انتقل إلى صفوف حرس الحدود من بلدية المحلة موسم 2017 – 2018.

شارك الشبينى مع حرس الحدود فى 36 مباراة، بواقع 33 مباراة فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى كأس مصر، أحرز خلالها هدفين فى الدورى وصنع هدفًا آخر، فيما حصل على إنذار وطرد فى مباراة.

أول مشاركة للشبينى مع حرس الحدود كانت أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى، فيما أحرز أول أهدافه مع الحدود فى شباك الجونة بالجولة الثالثة من المسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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كما صنع الشبينى هدف الفوز للحدود فى مباراته أمام الإسماعيلى والتى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الحدود بهدف دون رد أحرزه إيدو موسى.

بعدها أحرز الشبينى هدف التعادل الأول لحرس الحدود فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

شارك الشبينى أساسيًا مع حرس الحدود أمام الزمالك فى مباراتين، انتهت مباراة الدور الأول بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

فيما انتهى لقاء الدور الثانى الذى جمع بين الزمالك وحرس الحدود يوم 3 يونيو الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك قبل توقف سابقة الدورى الممتاز لاستضافة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التى انتهت بتتويج منتخب الجزائر بطلاً للنسخة 32.