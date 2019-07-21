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موعد مباراة الجونة والزمالك فى الدورى الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك للظهور من جديد عندما يلتقى فريق الجونة فى مسابقة الدورى المصرى، بعد توقف دام 48 يوما فى ظل استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا، والتى توج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف.

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موعد مباراة الجونة والزمالك

وتقام مباراة الزمالك والجونة فى الثامنة مساء اليوم باستاد الجونة، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدورى.

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الزمالك يفقد بعض نجومه امام الجونة

يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا الذى تواجد فى تركيا وانقطع عن التواجد فى النادى منذ الأجازة التالية لمباراة حرس الحدود لرغبته فى فسخ عقده إلا إن خالد جلال سيعتمد على تركيبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق خاصة باللعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع إجراء بعض التغييرات الاضطرارية على مستوى التشكيل لتعويض الغيابات.

ترتيب الدورى
ترتيب الدورى
ترتيب الدورى المصرى

ويحتل الزماكل المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 68 نقطة، فيما يتضدر الأهلى جدول اللدورى برصيد 74 نقطة، بينما يأتى بيراميدز ثانيا فى الوصافة برصيد 70 نقطة.

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