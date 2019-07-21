شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الجونة والزمالك فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك للظهور من جديد عندما يلتقى فريق الجونة فى مسابقة الدورى المصرى، بعد توقف دام 48 يوما فى ظل استضافة مصر بطولة أمم أفريقيا، والتى توج بها منتخب الجزائر على حساب السنغال بهدف نظيف.

موعد مباراة الجونة والزمالك

وتقام مباراة الزمالك والجونة فى الثامنة مساء اليوم باستاد الجونة، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدورى.

Advertisements

الزمالك يفقد بعض نجومه امام الجونة

يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا الذى تواجد فى تركيا وانقطع عن التواجد فى النادى منذ الأجازة التالية لمباراة حرس الحدود لرغبته فى فسخ عقده إلا إن خالد جلال سيعتمد على تركيبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق خاصة باللعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع إجراء بعض التغييرات الاضطرارية على مستوى التشكيل لتعويض الغيابات.



ترتيب الدورى

ترتيب الدورى المصرى

ويحتل الزماكل المركز الثالث فى مسابقة الدورى برصيد 68 نقطة، فيما يتضدر الأهلى جدول اللدورى برصيد 74 نقطة، بينما يأتى بيراميدز ثانيا فى الوصافة برصيد 70 نقطة.