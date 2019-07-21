شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف معاناة مروان محسن من آلام فى قصبة القدم لكنها بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى لفريق الأهلى جاهزية مروان محسن، مهاجم الفريق، للمشاركة فى مباراة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من كدمة بسيطة فى قصبة القدم فى نهاية المران المسائى أمس، السبت، ولكنها لن تمنعه من التواجد فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل فى برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية فى الدورى العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب.