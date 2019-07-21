شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على نجاح بطولة امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى، وشهدت أفضل تنظيم فى تاريخ بطولات كأس الأمم.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن انبهاره بتنظيم البطولة التى شهدت بثا تليفزيونيا على أعلى مستوى وملاعب مباريات تضاهى الملاعب الأوروبية، وتوفير وسائل النقل المميزة وأيضا الإقامة التى كانت على أفضل مستوى لكل الفرق والضيوف الذى حضروا لمتابعة المباريات.

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ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان حريصاً على أن تخرج البطولة فى أبهى صورة، رغم ضيق الوقت وإسناد البطولة قبل إقامتها بخمسة أشهر فقط ودعمه الكبير للجنة المنظمة وتوفير كل إمكانيات وطاقات الدولة المصرية لخروج هذا العرس الأفريقى فى أجمل صورة لتكون أفضل نسخ كأس الأمم الأفريقية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى كان له دور كبير وأيضا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة والإشراف على الملاعب واللجنة المنظمة برئاسة محمد فضل صاحب المجهود الكبير وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين فى لجان التنظيم والمتطوعين الذى ساعدوا فى إنجاح التنظيم.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على شكره لكل القائمين لتصدير الصورة المشرفة عن مصر وقدراتها وأنها تستحق رئاسة الاتحاد الأفريقى، فى ظل مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعمل على كافة المستويات الرياضية والاجتماعية والسياسية من أجل حاضر أفضل ومستقبل مميز.