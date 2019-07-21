تحت قيادة ساويرس.. المحمدي ينتظر تريزيجيه لتكرار تجربة ذئاب بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - تحول كبير شهده نادي أستون فيلا الإنجليزي، منذ استحواذ مجموعة NSWE المملوكة لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس على ملكيته، حيث نجح في العودة إلى أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب ثلاث سنوات.

ويعد أستون فيلا أحد أعرق الأندية البريطانية، حيث تأسس عام 1874، وتُوج بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي سبع مرات، كانت آخرها عام 1981، كما تُوج بكأس أوروبا للأندية الأبطال "النسخة القديمة من دوري أبطال أوروبا" عام 1982.

عودة أستون فيلا إلى بريميرليج تحت قيادة مالكه ساويرسوشريكه الأمريكي ويس إيدينز حملت معها عودة الظهور المصري بين ملاك الأندية في الدوري الأشهر عالميًا، بعد تجارب سابقة لمحمد الفايد مع فولهام، وعاصم علام مع هال سيتي.

القيادة المصرية للنادي الشهير دعمت تواجد الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي، الذي ارتدى قميص أستون فيلا عام 2017، وكان أحد أبرز المساهمين في عودة الفريق لمنافسات بريميرليج، عبر منافسات "بلاي أوفس" في الموسم الماضي.

وشارك المحمدي في 87 مباراة مع أستون فيلا في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين، وصنع 13، كما صنع أحد هدفي الفوز على ديربي كاونتي، في المواجهة النهائية لمنافسات "بلاي أوفس" التي أعلنت عن عودة تاريخية إلى بريميرليج.

تقارير إنجليزية عديدة أكدت خلال الساعات الماضية أن أستون فيلا حسم صفقة التعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق قاسم باشا التركي، والذي جذب أنظار المدير الفني دين سميث، حيث ذهب المدرب الإنجليزي لمتابعته في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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تألق تريزيجيه بقميص قاسم باشا في الموسمين الأخيرين جعله هدفًا للعديد من الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تفاوض نادي واتفورد مع نظيره التركي للتعاقد معه، كما أكدت تقارير إيطالية وفرنسية أنه كان هدفًا لناديي سامبدوريا وسانت إيتيان.

أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش جذب أيضًا أنظار أستون فيلا، إلا أن إصابة لا يزال يعاني منها منذ الموسم الماضي قد تعطل انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما يسعى نادي الأهلي السعودي لإغراء ويست بروميتش بمقابل مادي ككيز للفوز بخدماته.

انتقال حجازي إلى أستون فيلا إلى جانب المحمدي وتريزيجيه الذي أصبح تواجده وشيكًا، سيمنح الفريق الإنجليزي العريق صبغة مصرية مميزة تحت قيادة المالك ساويرس، لتصبح تجربة مشابهة لتجربة أبهرت الكثيرين في الموسم الماضي.

وأصبح فريق وولفرهامبتون الشهير بالـ "ذئاب" يحمل طابعًا برتغاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقوده المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ويضم ستة لاعبين برتغاليين، بعضهم من أبرز نجوم الفريق.

ويضم وولفرهامبتون الجناح البرتغالي ديوجو جوتا، ثنائي خط الدفاع جواو موتينيو وروبين نيفيز، حارس المرمى روي باتريشيو والمدافعان رودريك ميراندا وروبين فيناجري.

وقدم وولفرهامبتون مستويات مبهرة خلال الموسم الماضي، بعد عودته من منافسات "تشامبيونشيب" حيث أنهى الموسم في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما منحه بطاقة تأهل لمنافسات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.