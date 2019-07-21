محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن التعديلات الجديدة فيما يخص التحكيم والتي تم اقرارها مؤخرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن تكون سارية في ما تبقى من مباريات بالدوري الممتاز.
وتستأنف مباريات الدوري الممتاز من جديد بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد بمباراة الزمالك والجونة، بينما يلعب الزمالك والإسماعيلي، والأهلي مع المقاولون يوم 24 يوليو، وأخيرا الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو.
ووفقا لبيان صدر عن لجنة الحكام "المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم التي تستأنف اليوم لن يطبق خلالها التعديلات الجديدة".
واختتم البيان "وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها".
الجدير بالذكر، أن مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، شهدت تطبيق التعديلات الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الحكام توضح موقف "التعديلات الجديدة" من مباريات الدوري المتبقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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