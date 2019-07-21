ليست صدفة ولكنه القدر.. 6 مفارقات لمحاربي الصحراء في نجمتي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية بمصر 2019 على حساب السنغال بعد الفوز عليهم في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد.

المنتخب الجزائري دون النجمة الثانية على قميصه بعد التتويج باللقب القاري على حساب اسود التيرانجا، حيث أنه حقق لقبه الأول في عام 1990 خلال البطولة التي احتضنتها الجزائر وفازت بها.

نرصد في هذا التقرير 6 مفارقات حدثت خلال تتويج المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا خلال عامي 1990 2019.

في1990 سجلت الجزائر 13 هدفًا، وتلقت شباكها هدفين .

2019 سجلت الجزائر 13 هدفًا، وتلقت شباكها هدفين

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في 1990 سجل اللاعب شريف وجاني هدفًا في أول مباراة.

ثم صام عن التهديف حتى المباراة النهائية ليسجل خلالهت هدف الفوز الوحيد.

وفي 2019 سجل اللاعب بغداد بونجاح هدفًا في أول مباراة.

ثم صام عن التهديف حتى لقاء النهائي امام السنغال، ليسجل فيه هدف الفوز الوحيد.

في 1990 فازت الجزائر يوم الجمعة

في 2019 فازت الجزائر يوم الجمعة

شريف وجاني من مدينة (وهران)

بغداد بونجاح من مدينة (وهران)

فازت الكاميرون 1988 والجزائر بعدها بعامين في 1990

وفازت الكاميرون2017 والجزائر بعدها بعامين 2019