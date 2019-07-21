تقارير برتغالية: مدرب الزمالك السابق يرغب في ضم كهربا لديسبورتيفو أفيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني الحالي لفريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، يرغب في ضم النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" جناح نادي الزمالك، لناديه.

وكان كهربا انقطع عن تدريبات فريقه بداعي أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022، ولكن اللاعب أكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

ووفقاً لصحيفة "ojogo" البرتغالية، فإن إيناسيو طلب من إدارة ناديه التعاقد مع كهربا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

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وقالت الصحيفة البرتغالية أن كهربا اتفق على كافة التفاصيل مع النادي، وسيتم تقديمه كلاعب للفريق خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الصحيفة تصريحات للمدرب البرتغالي الذي تولى تدريب ديسبورتيفو أفيس في يناير الماضي يؤكد فيها على ضرورة تدعيم صفوف الفريق: "نحن نحتاج إلى مزيد من اللاعبين في وسط الملعب، وفي الأجنحة ومهاجم آخر".

وكانت تقارير صحفية كشفت أن كهربا، أصبح على أعتاب الانتقال إلى دينيزليسبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن سافر إلى تركيا خلال الأيام الماضية.

يذكر أن إيناسيو قام بتدريب نادي الزمالك في الفترة ما بين 7 إبريل إلى 27 يوليو من عام 2017.