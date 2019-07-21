وكيل بيل: من العار أن يتحدث زيدان عنه بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هاجم جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي بعد تصريحات الأخير عن موكله.

وكان زيدان صرح صباح اليوم الأحد، أن بيل لم يشارك في مباراة بايرن ميونخ الألماني في بطولة الكأس الدولية للأبطال، بسبب عمل النادي لصيغة لرحيله عن الفريق.

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وقال بارنيت في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "من العار أن يتحدث زيدان عن شخص قدم الكثير لريال مدريد".

واختتم وكيل جاريث بيل: "إذا رحل بيل، سيكون هذا بسبب أن هذا سيكون أفضل بالنسبة له، وليس بسبب ضغط زيدان عليه للخروج من الفريق".

وستشهد الأيام القليلة المقبلة معرفة وجهة بيل بعد تأكيد المدير الفني الفرنسي برحيله في غضون 24 أو 48 ساعة على الأقل: "سيحدث الأمر في غضون 24 أو 48 ساعة، الوضع سيتغير من أجل مصلحة الجميع".