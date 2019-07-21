تقرير.. بعد تصريحات زيدان.. إلى أين يرحل جاريث بيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

"لم يتم استدعاؤه لأنني أعتقد أن النادي يحاول التوصل لصيغة لرحيل، إذا حدث ذلك غدا، سيكون الأمر جيدا، سيكون جيدا بالنسبة له أيضا".. هكذا صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حول عدم استدعاء الويلزي جاريث بيل إلى قائمة الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم الأحد خلال بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وأصبح بيل على أعتاب الرحيل عن أسوار ملعب السانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي، بعدما أكد زيدان رحيل بيل خلال الأيام القليلة القادمة.

ولا يملك النجم الويلزي العديد من الخيارات للخروج من ريال مدريد خلال هذا الصيف، حيث ترغب 3 أندية في الحصول على خدمات بيل.

ويعتبر مانشستر يونايتد من أبرز الأندية التي دائماً ما كانت تريد التوقيع مع جاريث بيل خلال فترة تواجده مع توتنهام فريقه السابق وحتى بعد الانتقال إلى الميرينجي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزي أكدت في وقت سابق أن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بيل ولكن على سبيل الإعارة، لصعوبة شراءه بسبب سعره المرتفع، حيث يرغب النادي الملكي في الحصول على مبلغ 75 مليون جنيه استرليني كثمن لبيل.

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ويعد نادي بايرن ميونخ الألماني ثاني الأندية التي تريد ضم بيل من ريال مدريد، من أجل تعويض اعتزال النجم الهولندي آريين روبن بعد انتهاء الموسم الماضي، بالإضافة إلى رحيل الفرنسي فرانك ريبيري عن الفريق.

وكانت تقارير صحفية أيضاً أكدت أن النادي الألماني يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة على أن يتحمل النادي البافاري راتب بيل.

آخر الأندية التي ترغب في ضم بيل هو نادي توتنهام هوتسبر الذي يريد استعاده لاعبه الويلزي مرة أخرى الذي لعب بقميصه لستة مواسم بين عامي 2007 و2013، قبل الرحيل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في تقرير لها أن نادي توتنهام أكد أن سياسته الاقتصادية لن تمكنه من دفع الراتب الذي يحصل عليه بيل في ريال مدريد، والبالغ 17 مليون يورو، حيث عرض نصف ذلك الراتب.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة معرفة وجهة اللاعب بعد تأكيد المدير الفني الفرنسي برحيله في غضون 24 أو 48 ساعة على الأقل: "سيحدث الأمر في غضون 24 أو 48 ساعة، الوضع سيتغير من أجل مصلحة الجميع".