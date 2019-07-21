بالمواعيد.. كيف تشاهد مباراة الزمالك والجونة؟.. أول ظهور "محلي" لتايم سبورتس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتهت منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، لنعود سريعا لأجواء المسابقة المحلية بمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز.

ويستضيف الجونة نظيره الزمالك في الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن مباراة الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة "أرضيا" عبر شاشة "تايم سبورتس" لأول مرة على القناة الوليدة التي قامت بنقل فاعليات كأس الأمم الأفريقية.

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وينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة 6.00م، ويقدمه تامر صقر، ويتواجد ثلاثي التحليل حسن شحاتة وحسني عبدربه ووليد صلاح الدين، ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وعبر شاشة "أون سبورت" يستعد إبراهيم عبدالجواد لتقديم الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة 6.00م بحضور ثلاثي التحليل أيمن يونس وعبدالظاهر السقا ومحمد أبوالعلا، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

ويتواجد خالد لطيف لتقديم الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "النيل للرياضة" في الساعة 6.30م، بحضور ثلاثي التحليل فاروق جعفر وضياء السيد وأيمن منصور، ويعلق على المباراة مؤمن عبدالغفار.