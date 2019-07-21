تقرير.. كيف استعد الأهلي والزمالك "فنيا وبدنيا" لاستئناف الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعود الكرة المحلية من جديد اليوم الأحد بعد توقف دام 47 يوما منذ 3 يونيو الماضي، بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت بمصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو، وتُوج بها المنتخب الجزائري.

ويتبقى 4 مباريات فقط في بطولة الدوري، بواقع مباراتين للزمالك ضد الجونة والإسماعيلي، ومباراة للأهلي ضد المقاولون، بالإضافة إلى مباراة القمة بين القطبين يوم 28 يوليو الجاري في ختام المسابقة.

ويتصدر الأهلي حاليا جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويليه في المركز الثاني بيراميدز الذي أنهى مبارياته بـ70 نقطة، ويأتي الزمالك ثالثا بـ68 نقطة لكن يبتقى للأبيض ثلاث مباريات.

لكن على مدار 47 يومًا، كيف استعد الأهلي والزمالك فنيًا وبدنيًا لاستئناف الدوري؟

الأهلي:

أقام الأهلي معسكر الإعداد الخاص به في إسبانيا، وشهد خوض عددًا من المباريات التي منحت الفرصة إلى مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على نصيب المشاركة في الفترة التي عمل بها مارتن لاسارتي مع الأهلي.

وخاض الأحمر ثلاث مباريات، فاز في الأولى على "سوكر سمارت" الإسباني (9-0)، وتعادل في الثانية مع "نيو بورت كاونتي" الإنجليزي (1-1)، قبل أن ينهي معسكره بالفوز على "أوكام" بنتيجة (7-0).

حملت أهداف الأهلي في المعسكر توقيع كل من: وليد أزارو (4 أهداف)، أحمد الشيخ (3 أهداف)، جونيور أجايي (هدفين)، رمضان صبحي (هدفين)، حسين الشحات، رمضان صبحي، صلاح محسن، ناصر ماهر، حمدي فتحي، بجانب هدف عكسي.

وفقد الأهلي خلال معسكره في إسبانيا خدمات الرباعي الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن لمشاركتهم مع المنتخب في أمم إفريقيا، إلا أنهم التحقوا بالمعسكر في نهايته وفضّل الجهاز الفني إراحتهم.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن معسكر إسبانيا: "الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي عاشها الجميع في مدينة أليكانتي، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى".

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وأكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي: "كان المعسكر فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة والمباريات المتبقية في بطولة الدوري، هناك حالة تركيز شديدة في ظل إدراك الجميع لأهمية المرحلة المقبلة وضرورة الوصول إلى أفضل مستوى".

وبعد عودة الأهلي إلى مصر، خاض ودية جديدة على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة أمام البلاستيك، ونجح في الفوز برباعية نظيفة حملت توقيع وليد أزارو (هدفين)، صالح جمعة ومروان محسن.

واستطاع الأهلي خلال فترة التوقف أن يحسم صفقة رمضان صبحي الذي استعاره لمدة موسم إضافي، وهو ما يضمن للفريق مشاركة اللاعب في المباريات بعدما كان مقرر أن تنتهي إعارته في 30 يونيو الماضي.

الزمالك:

بعد أيام قليلة من خوض أول مباراة له مع الزمالك مع حرس الحدود، قاد المدير الفني خالد جلال الفريق في معسكر داخلي بالسادس من أكتوبر تخلله مباراة ودية أمام البطل الأوليمبي، ونجح في تحقيق الفوز بسباعية نظيفة.

ومع بداية شهر يوليو، سافر الزمالك إلى قبرص لخوض معسكر خارجي، شهد على عودة مصطفى فتحي بعد فترة غياب طويلة، وحصول أيمن حفني على فرصة للظهور بعد خروجه من حسابات المدرب السابق كريستيان جروس.

وخاض الأبيض أربع وديات في قبرص، خسر الأولى أمام أيل ليماسول بنتيجة (4-3) بطل الكأس، وتعادل في الثانية مع أنورثوسيس فاماغوستا (3-3)، وفاز في الثالثة على دوكسا كاتوكوبياس (1-0) والرابعة على أومونيا (1-0).

حملت الأهداف الثمانية للزمالك توقيع كل من: محمد إبراهيم (هدفين)، أحمد مدبولي، عمر السعيد، يوسف أوباما، حميد أحداد، محمد عنتر وأيمن حفني.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك: "راض عن المعسكر الذي خاضه الزمالك في قبرص بنسبة 100%، أرى أنه أقوى من معسكر ألمانيا قبل انطلاق الموسم في العام الماضي، وتمكنا من حصد لقب الدوري وتقديم موسم قوي رغم أن المعسكر لم يرتق لطموحاتنا".

وأضاف ردًا على الانتقادات الموجهة للفريق بسبب سوء النتائج في المعسكر: "خضنا 4 مباريات ودية أمام فرق قوية في قبرص، وكان من الممكن أن نقيم معسكرا سهلا في هولندا أو ألمانيا وإسبانيا لنواجه أندية درجة ثانية نفوز عليها (12-0) و(9-0) ويقوم اللاعبون بالتسوق، لإسعاد الجماهير بنتائج كاذبة".