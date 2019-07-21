مهاجم أتلتيكو يتصدر.. تعرف على أغلى 10 صفقات بالميركاتو الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تصدر النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس المنضم حديثاً إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة أغلى 10 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وانتقل فيليكس من صفوف بنفيكا البرتغالي ناديه السابق إلى نادي أتلتيكو مدريد في صفقة هي الأغلى، خلال الميركاتو الحالي بمبلغ 126 مليون يورو، بعد كسر النادي الإسباني الشرط الجزائي في عقده.

وجاء النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المركز الثاني كأعلى صفقة انتقال خلال الصيف الحالي، بعد انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني من أتلتيكو مدريد بمبلغ 120 مليون يورو.

وشهدت سوق الانتقالات الحالية انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد الإسباني بمبلغ 100 مليون يورو، لتضعه في المركز الثالث خلال قائمة أغلى 10 صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أغلى 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي:

1- جواو فيليكس (بنفيكا) إلى (أتليتكو مدريد) 126 مليون يورو.

2- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) إلى (برشلونة) 120 مليون يورو.

3- إيدين هازارد (تشيلسي) إلى (ريال مدريد) 100 مليون يورو.

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4- ماتياس دي ليخت (أياكس) إلى (يوفنتوس) 85.5 مليون يورو.

5- لوكاس هيرنانديز (أتليتكو مدريد) إلى (بايرن ميونخ) 80 مليون يورو.

6- فرينيكي دي يونج (أياكس) إلى (برشلونة) 75 مليون يورو.

7- رودري (أتليتكو مدريد) إلى (مانشستر سيتي) 70 مليون يورو.

8- لوكا يوفيتش (أينتراخت فرانكفورت) إلى (ريال مدريد) 60 مليون يورو.

9- تانجوي ندومبيلي (ليون) إلى (توتنهام هوتسبر) 60 مليون يورو.

10- آرون وان بيساكا (كريستال بالاس) إلى (مانشستر يونايتد) 55 مليون يورو.