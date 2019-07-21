سموحة يرد على اتهامات رئيس الزمالك بشأن المغالاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لا يمانع انتقال حارسه محمد أبو جبل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرًا إلى أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق.

وقال عامر في تصريحات إذاعية لـ"ملعب 90.90" الأحد: "الهاني سليمان انضم لسموحة قادمًا من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر، لكن هذا لا يعني اقتراب محمد أبو جبل من الانتقال إلى الزمالك".

وأضاف: "أبو جبل أفضل حارس في مصر، والدليل على ذلك أن الجهاز الفني للمنتخب أصر على حضوره الأربع مباريات في أمم إفريقيا للثقة في قدراته، خاصةً بعد استبعاده من القائمة لأنه لا يمثل الأهلي أو الزمالك".

وأوضح: "أبو جبل يبلغ من العمر 28 عاما ويتمتع بمقومات هائلة، ولا أمانع رحيله لكن الزمالك غير جاد في التعاقد معه ورئيس النادي الأبيض صديقي (بيضحك ويهزر)".

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وتابع: "رئيس الزمالك يقول أن هناك مغالاة في الطلبات المالية وأن أسعار الـ40 مليون جنيه انتهت رغم علمي بأنه عرض 100 مليون جنيه لضم محمد عواد من الإسماعيلي لكن الصفقة لم تتم".

وأكد: "اتفقنا مع أبو جبل على تجديد عقده أمس السبت، لكن قد تتغير الأمور في الساعات المقبلة إذا دفع الزمالك القيمة العادلة للحارس في المفاوضات المباشرة".

وواصل: "نعم تعاقدت مع أبو جبل مجانًا لأنه كان الحارس الثالث في الزمالك ولم يكن أحد يعرفه وكان خارج الحسابات طوال عامين، لكنه اكتسب عندنا خبرات كبيرة في خمسة أعوام حتى أصبح الأفضل في مصر".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلا: "الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضم حسام حسن، وهناك عرض سعودي أيضا لضم اللاعب، لكننا لا نملك بديل له إذ يتمتع بخبرة كبيرة وإمكانيات هائلة عندما يكون في حالته المعهودة".