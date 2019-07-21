سر رفض زيدان لفكرة وصول نيمار

قال ليوناردو المدير الرياضي في صفوف باريس سان جيرمان رغبة النجم البرازيلي نيمار في الرحيل عن صفوف النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نيمار البالغ من العمر 26 عاما يشعر بالملل من فكرة الاستمرار في ملعب بارك دي برينس لموسم آخر ولا ينوي سوى العودة إلى ملعب كامب نو مؤكدا ندمه الشديد على فكرة الرحيل منذ موسمين مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية.

ووفقا لصحيفة “ماركا” فإن باريس سان جيرمان عرض نيمار على ريال مدريد مرتين هذا الصيف حيث يفضل النادي الباريسي بيع اللاعب لريال مدريد بسبب العلاقات القوية بين الناديين بدلا من ذهابه إلى صفوف برشلونة الإسباني.

والد نيمار هو الآخر لم يمانع فكرة انضمام اللاعب لصفوف ريال مدريد كما يعد نيمار بمثابة الحلم بالنسبة لفلورنتينو بيريز لكن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرفض ضم اللاعب.

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زيدان يصر على أن الحلم الأكبر له هذا الصيف يتمثل في التعاقد مع مواطنه بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد في صفقة ينتظر أن تكون الاعلى في تاريخ ريال مدريد بقيمة 140 مليون يورو.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي تلبية رغبة زيدان في ضم بوغبا مما يعني صعوبة وصول نيمار في نفس سوق الانتقالات خوفا من قوانين اللعب المالي النظيف.

الجميع في ريال مدريد يخشى كذلك من تأثير وصول نيمار على اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وكذلك ماركو أسينسيو لاسيما مع وصول ايدين هازارد من صفوف تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في الصيف الحالي وكذلك هناك الثنائي الشاب المكون من ابراهيم دياز ورودريغو غوس.

هناك حالة من القلق كذلك في ريال مدريد من تأثير وصول نيمار على قبول اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لفكرة القدوم للنادي الأبيض الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مما يدفع ادارة فلورنتينو بيريز للتراجع عن تماما عن ضم نيمار في الصيف الحالي رغم كونه متاح في السوق وحلم فلورنتينو بيريز الأكبر في ووصل اللاعب لسانتياغو بيرنابيو لقيمته الهائلة من الناحية الفنية والاقتصادية.