اخبار الرياضه

بايرن ميونخ يقسو على ريال مدريد

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني الإسباني 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، في هيوستن ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وافتتح الفرنسي كورينتين توليسو التسجيل بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 15، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 67، وبعد ثلاث دقائق فقط، اختتم سيرجي نابري أهداف بايرن ميونخ.

وأنهى بايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زفن أورليخ في الدقيقة 81.

Advertisements

وتكفل رودريغو جوس بتسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم البلجيكي الدولي إدين هازارد القادم حديثاً للريال من الإنجليزي مقابل نحو 100مليون جنيه إسترليني.

وشارك 11 لاعباً في الشوط الأول ضمن صفوف النادي “الملكي” قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني، لكن الجناح الويلزي غاريث بيل تابع المباراة من المدرجات في ظل اقترابه بشدة من الرحيل عن الريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقسو على ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا