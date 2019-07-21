اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني ريال مدريد الإسباني 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، في هيوستن ضمن الكأس الدولية للأبطال.
وافتتح الفرنسي كورينتين توليسو التسجيل بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 15، ثم أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 67، وبعد ثلاث دقائق فقط، اختتم سيرجي نابري أهداف بايرن ميونخ.
وأنهى بايرن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زفن أورليخ في الدقيقة 81.
وتكفل رودريغو جوس بتسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 85.
وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم البلجيكي الدولي إدين هازارد القادم حديثاً للريال من تشيلسي الإنجليزي مقابل نحو 100مليون جنيه إسترليني.
وشارك 11 لاعباً في الشوط الأول ضمن صفوف النادي “الملكي” قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني، لكن الجناح الويلزي غاريث بيل تابع المباراة من المدرجات في ظل اقترابه بشدة من الرحيل عن الريال.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقسو على ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.