“VAR”.. جدل حول تطبيقها في الدوري الإنجليزي

قال الرئيس التنفيذي المؤقت لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ريتشارد ماسترز، إن تقنية حكم الفيديو المساعد “فار” ستثير جدلاً دون شك عند ظهورها لأول مرة في دوري الأضواء الموسم المقبل، مشيراً إلى أن أي أخطاء سيتم تلافيها في المستقبل.

وتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد في العديد من البطولات الكبيرة بما في ذلك كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في الأشهر الأخيرة، لكن هذه التقنية قوبلت بردود فعل متباينة من اللاعبين والمدربين إضافة للجماهير المحبطة.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دافع عن تقنية حكم الفيديو قائلاً، إن نسبة الدقة في قراراتها وصلت إلى 98% في مباريات دور المجموعات بكأس العالم للسيدات التي أقيمت في فرنسا أخيراً.

وقال ماسترز في الصين خلال الكأس الآسيوية للدوري الممتاز: “ليس لدي شك في أنها ستسبب بعض الجدل لأنها تتعلق بالقرارات الكبيرة ونحن مستعدون لذلك، لكننا ندشن لشيء جديد في الدوري الممتاز وإذا ما كانت هذه التقنية بحاجة لتنقيح أو تحسين أو تعديل فإننا سننظر في الأمر عندما تحين اللحظة لذلك، دعونا نترك الفرصة لتطبيق التقنية في البداية وأن نبقي عقولنا متفتحة بشأن ما إذا كانت تعمل بشكل جيد أم لا”.

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ورجح ماسترز أن تحدث الكثير من التوقفات خلال مباريات بالدوري الممتاز بسبب لجوء حكام الساحة لمراجعة اللقطات التلفزيونية.

وقال: “الجماهير تريد أن ترى أخطاء واضحة وجلية يتم تغييرها وتصحيحها، لكنهم لا يريدون أن يروا الدوري الإنجليزي الممتاز أو الكرة الإنجليزية تتوقف أو يتغير إيقاع مبارياتها”.

وتستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا مثل دوري الدرجة الأولى في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة لكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وسينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس (آب) المقبل.