مصيلحي: طائرة الأهلي تسعى للفوز بالرباعية

قال محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إن الفريق يسعى بقوة للفوز برباعية الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر وبطولة إفريقيا ، وهو ما يحتاج إلى إعداد بدني وخططي مكثف ،إلى جانب الجهد الكبير على مدار الموسم.
واشار إلي أن الجهاز الفني للفريق وضع خطة إعداد مناسبة للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى من الجاهزية البدنية والفنية والخططيةقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.
وأوضح مصيلحي أن الفترة الحالية تشهد تدريبات بدنية فقط للاعبين، في ظل غياب عبدالله عبدالسلام ومحمد عبدالمنعم وعبدالحليم عبو للإصابة ،بالإضافة إلى تواجد السداسي أحمد صلاح وحسام يوسف ومحمد عادل وعبدالرحمن سعودي وأحمد عبدالعال واحمد سعيد مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا.
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