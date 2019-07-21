مارتن لاسارتي يعقد جلسة مع مخطط الأحمال بالأهلي

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع مساعده اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق؛ للاطمئنان على برنامج تجهيز المحترف المالي أليو ديانج لاعب الفريق الجديد الذي بدأ تنفيذ برنامجه البدني أمس السبت تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية. الجديد الذي بدأ تنفيذ برنامجه البدني أمس السبت تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية. وأكد اليخاندرو مخطط الأحمال للمدير الفني أنه تم وضع برنامجا بدنيا كاملا لتجهيز ديانج؛ يتضمن العديد من الوحدات البدنية متدرجة المستوى يقودها طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني ؛ تمهيدا لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية. ديانج؛ يتضمن العديد من الوحدات البدنية متدرجة المستوى يقودها طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني ؛ تمهيدا لمشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية. يذكر أن اللاعب بدأ أمس تنفيذ برنامجه البدني في ملعب التتش عقب اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له بعد وصوله للقاهرة.

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