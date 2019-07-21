فان دايك: لا أفهم سبب اختيار المهاجمين فقط للفوز بالكرة الذهبية

تمنى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن يكون من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم.

وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "إنه أمر يشرفني أن يتحدث البعض عن إمكانية ترشحي للكرة الذهبية، ولكني لا

أملك أي تأثير في الأمر، الأشخاص الذين يملكون تأثير على منح الجائزة هم من يقررون من يفوز بها".

وواصل "لا أستطيع أن أنكر أن الموسم الماضي كان جيد بالنسبة لي، لذلك الشيء الوحيد الذي

أستطيع التركيز عليه حالًا هو المحافظة على لياقتي من أجل الموسم المقبل، وتقديم مستوى أفضل".

وأشار فيما يتعلق بإن أخر مدافع فاز بالكرة الذهبية هو فابيو كانافارو في عام 2006، قائلا "لا أفهم حقيقة اختيار الهدافين فقط، للتتويج بتلك الجوائز، ربما لأنهم يظهرون بشكل أكبر من خلال تسجيل الأهداف، ولكن أعتقد ان الوقت حان لتغيير ذلك الأمر".