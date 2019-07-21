تمنى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن يكون من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "البالون دور" لأفضل لاعب في العالم.
وقال فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "إنه أمر يشرفني أن يتحدث البعض عن إمكانية ترشحي للكرة الذهبية، ولكني لاأملك أي تأثير في الأمر، الأشخاص الذين يملكون تأثير على منح الجائزة هم من يقررون من يفوز بها".
وواصل "لا أستطيع أن أنكر أن الموسم الماضي كان جيد بالنسبة لي، لذلك الشيء الوحيد الذيأستطيع التركيز عليه حالًا هو المحافظة على لياقتي من أجل الموسم المقبل، وتقديم مستوى أفضل".
وأشار فيما يتعلق بإن أخر مدافع فاز بالكرة الذهبية هو فابيو كانافارو في عام 2006، قائلا "لا أفهم حقيقة اختيار الهدافين فقط، للتتويج بتلك الجوائز، ربما لأنهم يظهرون بشكل أكبر من خلال تسجيل الأهداف، ولكن أعتقد ان الوقت حان لتغيير ذلك الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: لا أفهم سبب اختيار المهاجمين فقط للفوز بالكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.