الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا بعد مواجهة المقاولون العرب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر

مغلق، بعد خوض مباراة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد.

يتوجه فريق الكرة بالأهلي إلى برج العرب بعد غدٍ الثلاثاء، ويدخل معسكرًا مغلقًا يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل.