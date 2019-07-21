قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكرمغلق، بعد خوض مباراة المقاولون العرب، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد.
يتوجه فريق الكرة بالأهلي إلى برج العرب بعد غدٍ الثلاثاء، ويدخل معسكرًا مغلقًا يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا بعد مواجهة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.