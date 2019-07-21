موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ويدير اللقاء الحكم محمود عاشور، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

يسعى الزمالك، بقيادة خالد جلال، المدير الفني الجديد، لخطف الفوز من الجونة ليعزز رصيد

نقاطه ليضمن مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقترب من صاحب الصدارة النادي الأهلي، بينما يرغب الجونة في خطف الفوز ليحسم موقف بعض لاعبي الفريق خلال مواجهة القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك والجونة:

تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة:

تذاع مباراة الزمالك والجونة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.