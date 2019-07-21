اللجنه الأولمبية تُهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على نجاح بطولة الأمم الأفريقية

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الشكر والتحية لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري، التي شهدت أفضل تنظيم في تاريخ بطولات كأس الأمم.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن انبهاره بتنظيم البطولة التي شهدت بثًا تلفزيونيًا على أعلى مستوى، وملاعب مباريات تضاهي الملاعب الأوروبية، وتوفير وسائل النقل المميزة، وأيضًا الإقامة التي كانت على أفضل مستوى لكل الفرق، والضيوف الذي حضروا

لمتابعة المباريات.

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان حريصًا على أن تخرج البطولة في أبهى الصور، على رغم ضيق الوقت وإسناد البطولة قبل إقامتها بخمسة أشهر فقط، ودعمه الكبير للجنة المنظمة، وتوفير كل إمكانات وطاقات الدولة المصرية لخروج هذا العرس الأفريقي في أجمل صورة لتكون أفضل نسخ كأس الأمم الأفريقية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدور السيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان له دور كبير، وأيضًا وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، الذي سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة، والإشراف على الملاعب، واللجنة المنظمة، برئاسة محمد فضل، صاحب المجهود الكبير، وأيضًا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين في لجان التنظيم، والمتطوعين الذي ساعدوا في إنجاح التنظيم.

يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على شكره لكل القائمين لتصدير الصورة المشرفة عن مصر وقدراتها، وأنها تستحق رئاسة الاتحاد الأفريقي في ظل مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على المستويات الرياضية والاجتماعية والسياسية كافة من أجل حاضر أفضل ومستقبل مميز.