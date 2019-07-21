رياضة | الجونة يكشف عن تشكيل الجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يكشف عن تشكيل الجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الجونة عن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش والذي سيتولى المهمة للموسم الجديد 2019-2020. ويتكون الجهاز الفني الجديد من: الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش «مدير فني». الصربي فلادان بيراسيفيتش «مساعد مدرب». Advertisements رضا شحاته «مدرب عام». الإنجليزي ويل رويال «مدرب الأحمال». هشام السيد «مدرب حراس مرمى». عماد عابدين «مدرب». وسام صفوت «محلل أداء».

Advertisements