رياضة | فان دايك يصدم ميسي

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طلب الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي تغييرات بشأن الأحق للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وكان فان دايك قد أشار في وقت سابق إلى أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وهو الأحق للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

في اختيارات ‘‘الكرة الذهبية‘‘ ، يميل المهاجمون ولاعبي خط الوسط الذين يتمتعون بمظهر أكثر هجومية ، إلى أن يكونوا مرشحين للفوز بهذه الجائزة الثمينة ، تاركين المدافعين مع القليل من الخيارات.

ولكن غيّر فان دايك رأيه ، ويعتقد الآن أن المدافعين يجب أن يفوزوا أيضًا بهذه الجائزة المرموقة ، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحقيق ذلك.

وقال فان دايك في تصريحاته التي نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: يجب على جميع المراكز أن يحققوا الكرة الذهبية، ليس فقط الهدافين أو لاعبي خط الوسط المهاجمين ، فهذا هو الوقت المناسب لتقييم أنواع اللاعبين الآخرين أكثر.

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وأضاف: ربما حان الوقت للتغيير وإعطاء قيمة أكبر لأنواع أخرى من اللاعبين الذين يعدون مهمين أيضًا في الفريق.

وتابع: أود تحقيق هذه الجائزة، لكنني أدرك مدى صعوبتها.

وعن إمكانية اقتناص الكرة الذهبية هذا العام ، علق فان دايك: ليس لدي أي تأثير ولا يمكنني فعل أي شيء ، فالأشخاص الذين يقررون من سيتعين عليهم طرح السؤال والتفكير والقول ، لن أنكر أن الموسم الماضي كان عامًا رائعًا على المستوى الشخصي وكذلك للفريق ، لكن الخيار ، أكرر ، لا يعتمد علي .

لذلك ، يفضل فان دايك التركيز على الموسم الذي سيبدأ قريبًا و العمل على التحسين لتحقيق أفضل النتائج.

جدير بالذكر أن فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي ، بالإضافة لمساعدة ليفربول على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.