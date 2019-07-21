رياضة | يوفنتوس يوافق على بيع مهاجمه

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يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في بيع مهاجمه مويس كين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا.

ووفقا لشبكة "ميديا سيت" الإيطالية فإن بطل الكالتشيو يريد بيع مويس كين هذا الصيف وحدد شرطه للموافقة على بيعه".

وأضافت الشبكة بأن يوفنتوس لن يقبل ببيع اللاعب حتى يتم وضع بند في عقد اللاعب يتضمن أحقية يوفينتوس بشراء اللاعب مستقبلاً مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمام من عدة أندية للحصول على خدمات اللاعب وفي مقدمتها أرسنال وإيفرتون من إنجلترا وبورسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني.