رياضة | الأهلي يعلن جاهزية نجميه لمباراة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية نجميه لمباراة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة.



وأضاف الجهاز الفني أن رمضان صبحي اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة ، وعلي الفور أجرى اللاعب أشعة أمس السبت أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وأوضح جهاز الأهلي أن رمضان صبحي جاهز للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة.

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وكشف الأهلي عن جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق للمشاركة في مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وأضاف الجهاز الفني أن مروان محسن اشتكى من كدمة بسيطة في قصبة القدم في نهاية المران المسائي أمس السبت ولكنها لن تمنعه من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.



ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر الثلاثاء المقبل في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الاربعاء ،ومن المقرر ان يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك الختامية في الدوري العام والمحدد لها الأحد المقبل على استاد برج العرب .