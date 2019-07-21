شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتغلب على فيورنتينا بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أرسنال الإنجليزي على فيورنتينا الإيطالي «3-0» في مباراة الفريقين التي أقيمت فجر الأحد في تشارلوت ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وتقدم المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه بهدفين لارسنال في الدقيقتين 16 و66 وتكفل لاعب الوسط الشاب جوزيف ويلوك بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ويلتقي ارسنال مع ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل فيما يلتقي فيورنتينا مع بنفيكا البرتغالي الخميس.